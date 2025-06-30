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СК установил личность семи участников инцидента с исполнением гимна Украины

Сотрудники Следственного комитета (СК) России установили личности семерых молодых людей, которые пели песни о Степане Бандере и гимн Украины в Тольятти. Их возраст составляет от 17 до 18 лет. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Самарской области.

Сотрудники Следственного комитета (СК) России установили личности семерых молодых людей, которые пели песни о Степане Бандере и гимн Украины в Тольятти. Их возраст составляет от 17 до 18 лет. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Самарской области.

— В ходе расследования уголовного дела установлены все участники инцидента, ими оказались выпускники одного образовательного учреждения города Тольятти в возрасте от 17 до 18 лет. Со всеми фигурантами проводятся следственные действия, осматриваются их мобильные телефоны и другие электронные устройства, назначена лингвистическая экспертиза, — говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства собирают и закрепляют доказательства, связанные с инцидентом, передает Telegram-канал «СУ СК России по Самарской области».

О случившемся стало известно 30 июня. По словам очевидцев, в городском парке Победы подростки с улыбками исполняли мелодии на украинском языке. Таким образом они праздновали в парке свой выпускной.