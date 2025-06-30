СК установил личность семи участников инцидента с исполнением гимна Украины

— В ходе расследования уголовного дела установлены все участники инцидента, ими оказались выпускники одного образовательного учреждения города Тольятти в возрасте от 17 до 18 лет. Со всеми фигурантами проводятся следственные действия, осматриваются их мобильные телефоны и другие электронные устройства, назначена лингвистическая экспертиза, — говорится в сообщении.