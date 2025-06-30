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Уфимский бизнесмен обманул десятки людей на 25 млн рублей

Уфимец продавал машины клиентов и оставлял деньги себе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств при продаже автомобилей. В правоохранительные органы, как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, поступило более 20 заявлений от обманутых граждан.

Согласно предварительным данным, в минувшем мае мужчина открыл автосалон, где принимал машины от владельцев для последующей продажи. Однако вместо честных сделок он подделывал договоры и перепродавал автомобили третьим лицам, не выплачивая деньги законным владельцам. Предварительный ущерб оценивают в 25 миллионов рублей.

На уфимца завели уголовные дела по статьям за мошенничество, в том числе в особо крупном размере. Мужчина задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

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