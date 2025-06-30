Дачнику сшили ладонь, распиленную болгаркой

Как узнал «МК», на днях в Ступинскую больницу «скорая» экстренно доставила 30-летнего мужчину с тяжелой травмой кисти. При работе с болгаркой у него соскочила рука и попала под вращающийся диск. Кисть перерезало практически наполовину.