Дачнику сшили ладонь, распиленную болгаркой

Перерезанную болгаркой руку пациента удалось спасти подмосковным врачам. Мужчина не удержал инструмент и получил тяжелые травмы.
Как узнал «МК», на днях в Ступинскую больницу «скорая» экстренно доставила 30-летнего мужчину с тяжелой травмой кисти. При работе с болгаркой у него соскочила рука и попала под вращающийся диск. Кисть перерезало практически наполовину.
Врачи сразу отправили пациента на операцию, главной задачей было сохранить конечность. Несмотря на серьезные повреждения — деформацию костей и мягких тканей, медикам удалось спасти кисть от ампутации.
В процессе хирургического вмешательства, которое длилось три часа, специалисты сначала остановили кровотечение. А после выполнили первичный остеосинтез (то есть сопоставление и фиксацию) пястных костей спицами и послойно ушили мягкие ткани.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Но, чтобы восстановить функцию руки, ему необходимо будет пройти курс реабилитации.