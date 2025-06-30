СК завершил расследование дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова

Согласно материалам следствия, в июне 2024 года обвиняемые, находясь в СИЗО-1 города Ростова, незаконно покинули свои камеры и взяли в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Кроме того, ими были нанесены телесные повреждения еще четырем сотрудникам учреждения. В ходе проведенной спецоперации пятеро злоумышленников были нейтрализованы, а еще пятеро — задержаны.