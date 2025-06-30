СК завершил расследование дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова

Следственный комитет по Ростовской области объявил о завершении расследования уголовного дела, связанного с захватом заложников в ростовском СИЗО.
«Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на побег из следственного изолятора в Ростове-на-Дону, захвате заложников и преступлениях террористической направленности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемыми по делу проходят пять человек, которым, в зависимости от их роли и степени участия, инкриминируются статьи о подготовке к побегу из-под стражи, участии в террористической организации, захвате заложников, покушении на совершение теракта и подготовке к участию в незаконном вооруженном формировании.
Согласно материалам следствия, в июне 2024 года обвиняемые, находясь в СИЗО-1 города Ростова, незаконно покинули свои камеры и взяли в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Кроме того, ими были нанесены телесные повреждения еще четырем сотрудникам учреждения. В ходе проведенной спецоперации пятеро злоумышленников были нейтрализованы, а еще пятеро — задержаны.
Следователи выяснили, что обвиняемые разделяли идеологию террористической организации, чья деятельность находится под запретом на территории России.
Ранее сообщалось, что экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края задержали за взятку.