В Горловке дрон-камикадзе ВСУ атаковал отделение банка

В Горловке украинский дрон-камикадзе атаковал отделение банка, которое расположено на улице Комсомольской, пишет РИА Новости.
«Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в Горловке. Попадание пришлось над отделением банка на улице Комсомольской. Зафиксированы незначительные повреждения фасада здания», — сообщили агентству в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Уточняется, что попадание пришлось в карниз над входом в отделение банка. Повреждения получили крыша, остекление и фасад здания. Как рассказали очевидцы, пострадал мирный житель. Он получил легкое ранение.
Ранее 30 июня сообщалось, что в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал здание школы.