Стало известно о взрыве на танкере, перевозившем около 1 млн баррелей нефти

Перевозивший около одного миллиона баррелей нефти танкер Vilamoura взорвался у берегов Ливии. Об этом 30 июня сообщило агентство Bloomberg.
Издание заявляет, что причина взрыва пока неизвестна. В настоящее время судно буксируют в Грецию.
Агентство со ссылкой на оператора танкера пишет, что после взрыва на судне образовалась течь и вода проникла в машинное отделение. Пострадавших среди членов экипажа нет, угрозы окружающей среде тоже нет.
Напомним, в середине июня на фоне конфликта между Ираном и Израилем, в близи Ормузского пролива, столкнулись два крупных нефтяных танкера.