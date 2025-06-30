На БКЛ временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути

На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Дептрансе.
— На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Позже стало известно, что на БКЛ нет движения от станции «Мневники» до станции «Аминьевская». О состоянии упавшего на рельсы человека не сообщается.
В начале июня на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена также временно увеличили интервалы движения из-за человека на пути.
Причем 29 мая на том уже участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена также были увеличены интервалы движения по этой же причине. Однако в 07:19 движение уже находилось в графике. О судьбе упавшего человека не сообщалось.
24 мая женщина погибла при падении на рельсы на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро. До этого на Кольцевой линии временно увеличивали интервалы движения поездов по часовой стрелке. Накануне также из-за человека на пути не ходили составы между станциями «Красногвардейская» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии.