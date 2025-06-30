Грузовик с тактическим знаком Z смял легковушку в Подмосковье

По данным телеграм-канала Baza, в Московской области два человека погибли при столкновении военного грузовика с легковым автомобилем.
В сообщении говорится, что авария произошла в Наро-Фоминском округе. Автомобиль КамАЗ, на борту кабины которого был нанесен тактический знак Z, совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем «Фольксваген».
По предварительным данным, водитель иномарки выезжал на дорогу, не заметил грузовик и не пропустил его.
В результате легковой автомобиль получил сильные повреждения и погибли два человека, которые в нем находились. Водитель грузовика не пострадал.