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Грузовик с тактическим знаком Z смял легковушку в Подмосковье

По данным телеграм-канала Baza, в Московской области два человека погибли при столкновении военного грузовика с легковым автомобилем.

По данным телеграм-канала Baza, в Московской области два человека погибли при столкновении военного грузовика с легковым автомобилем.

В сообщении говорится, что авария произошла в Наро-Фоминском округе. Автомобиль КамАЗ, на борту кабины которого был нанесен тактический знак Z, совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем «Фольксваген».

По предварительным данным, водитель иномарки выезжал на дорогу, не заметил грузовик и не пропустил его.

В результате легковой автомобиль получил сильные повреждения и погибли два человека, которые в нем находились. Водитель грузовика не пострадал.