Суд Москвы заочно арестовал экс-топ-менеджера ЦБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центрального банка России Дмитрия Рубинова. Согласно информации пресс-службы Судов общей юрисдикции столицы, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд постановил заключить экс-топ-менеджера ЦБ под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента передачи Рубинова правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территории России, либо с момента его задержания на территории страны.
О том, что Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск, стало известно еще в 2022 году. Тогда его обвиняли в финансовых махинациях и выводе средств из подконтрольных кредитно-финансовых организаций, а также в организации похищений людей и вымогательстве.
СМИ сообщали, что на тот момент Рубинов проживал в Израиле, что делало его недоступным для следствия.
Ранее также стало известно, что Белгородский областной суд оставил под стражей вице-губернатора Бегородской области Рустэма Зайнуллина. Он арестован по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой.