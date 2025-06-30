Суд Москвы заочно арестовал экс-топ-менеджера ЦБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

О том, что Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск, стало известно еще в 2022 году. Тогда его обвиняли в финансовых махинациях и выводе средств из подконтрольных кредитно-финансовых организаций, а также в организации похищений людей и вымогательстве.