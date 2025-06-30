Bloomberg: вблизи Ливии произошёл взрыв на танкере, ранее заходившем в РФ

Отмечается, что Vilamoura ранее дважды посещал российские нефтяные терминалы с целью перевозки казахской нефти. В частности, в начале апреля судно заходило в Усть-Лугу, где загрузило нефть казахского происхождения. Также в мае оно прибыло в терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, через который также отгружается в основном казахская нефть.