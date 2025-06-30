Bloomberg: вблизи Ливии произошёл взрыв на танкере, ранее заходившем в РФ

На танкере Vilamoura, перевозившем около миллиона баррелей нефти, произошел взрыв у побережья Ливии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление оператора TMS Tankers.
В результате инцидента был затоплен машинный отсек судна. Сейчас танкер направляется в Грецию для детального осмотра и оценки повреждений.
По данным оператора, утечки нефти зафиксировано не было, а все члены экипажа остались невредимыми. Точная дата происшествия не указывается, однако Reuters со ссылкой на ту же компанию уточняет, что взрыв произошёл 27 июня.
Отмечается, что Vilamoura ранее дважды посещал российские нефтяные терминалы с целью перевозки казахской нефти. В частности, в начале апреля судно заходило в Усть-Лугу, где загрузило нефть казахского происхождения. Также в мае оно прибыло в терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, через который также отгружается в основном казахская нефть.
Bloomberg подчеркивает, что причины взрыва пока остаются неизвестными. При этом агентство отмечает, что в последние месяцы серия подобных «загадочных» инцидентов произошла с танкерами, которые до этого заходили в российские порты.
Согласно данным консалтинговой компании Vanguard Tech, с начала года минимум ещё четыре судна, бывавших в российских морских гаванях, получили повреждения. Владельцы таких танкеров начали проводить проверку корпусов судов с помощью водолазов и подводных аппаратов.
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