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Бывший топ-менеджер Центробанка попал под заочный арест

В Москве суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Рубинов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на два месяца. Этот срок начнется исчисляться с моменты передачи фигуранта российским правоохранителям в случае его экстрадиции или депортации в Россию.

Ранее сообщалось, что фигурант скрывается в Израиле и объявлен в международный розыск. Весной 2025 года Мосгорсуд вынес приговор членам бригады силовой поддержки бывшего топ-менеджера Центробанка России Дмитрия Рубинова, находящегося в международном розыске.