Бывший топ-менеджер Центробанка попал под заочный арест

Рубинов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на два месяца. Этот срок начнется исчисляться с моменты передачи фигуранта российским правоохранителям в случае его экстрадиции или депортации в Россию.