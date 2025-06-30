Бывшего топ-менеджера ЦБ РФ Рубинова заочно арестовали за мошенничество

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего топ-менеджера Центрального Банка России Дмитрия Рубинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщила пресс-служба суда.
— Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком на два месяца, — говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
Согласно информации суда, срок ареста начнется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его задержания на территории страны.
Несколькими днями ранее стало известно, что бывший заместитель главы администрации подмосковных Химок Николай Минаев покинул Россию после того, как его объявили в розыск в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.