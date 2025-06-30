В ООН подтвердили казнь российских военных на Украине: главное об СВО на 30 июня

УВКПЧ подтвердило, что с февраля 2022 года на Украине казнили не менее 26 российских военных, взятых в плен или раненых. В докладе за декабрь 2024 — май 2025 года зафиксированы два случая: казнь в Донецкой области в конце 2024 года и предполагаемая казнь в Харьковской области в феврале 2025 года. Большинство инцидентов (25) произошли в 2022—2023 годах. Также сообщается о пытках 59 пленных. Россия требует от ООН расследования, но Украина не начала уголовных дел против своих военных. Впоследствии УВКПЧ осудило Украину за распространение изображений и видеозаписей с военнопленными российскими солдатами.