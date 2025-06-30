В ООН подтвердили казнь российских военных на Украине: главное об СВО на 30 июня

ВСУ казнили 26 российских военных с начала СВО.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, подтверждающий казнь 26 российских военнослужащих, взятых в плен или раненных на поле боя на Украине с февраля 2022 года. Этот документ стал очередным свидетельством военных преступлений, совершенных украинскими силами. Также в зоне СВО погиб тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев. Эти и другие события в зоне спецоперации к вечеру 30 июня — в материале URA.RU.
Казни российских военных военнопленных: доклад ООН.
УВКПЧ подтвердило, что с февраля 2022 года на Украине казнили не менее 26 российских военных, взятых в плен или раненых. В докладе за декабрь 2024 — май 2025 года зафиксированы два случая: казнь в Донецкой области в конце 2024 года и предполагаемая казнь в Харьковской области в феврале 2025 года. Большинство инцидентов (25) произошли в 2022—2023 годах. Также сообщается о пытках 59 пленных. Россия требует от ООН расследования, но Украина не начала уголовных дел против своих военных. Впоследствии УВКПЧ осудило Украину за распространение изображений и видеозаписей с военнопленными российскими солдатами.
ВСУ на грани истощения ресурсов.
Военные ресурсы ВСУ закончатся уже зимойФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман заявил, что без новой масштабной военной помощи Запада ВСУ могут столкнуться с кризисом уже зимой 2025−2026 годов. «Украина рискует оказаться на грани краха в течение шести месяцев», — отметил он, ссылаясь на обеспокоенность лидеров НАТО. По их оценкам, нехватка оружия, боеприпасов и личного состава может привести к значительным потерям позиций ВСУ к осени. Эксперты альянса указывают на истощение запасов техники и проблемы с мобилизацией.
На фоне этих прогнозов в Киеве начались закрытые обсуждения возможности прекращения огня. Источники FT сообщают, что украинское руководство проводит конфиденциальные встречи с западными партнерами, чтобы оценить перспективы перемирия.
Гибель тренера сборной РФ на СВО.
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне СВО при штурме села Малиновка в Запорожской области. Он командовал десантно-штурмовым подразделением. Федерация фристайла Санкт-Петербурга отметила его преданность спорту и Родине. Васильев был заслуженным тренером Чувашии и воспитал множество спортсменов.
Удар по нефтяной инфраструктуре ВСУ.
Были зафиксированы пролеты нескольких десятков украинских дронов над территорией Западно-Казахстанской областиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Министерство обороны РФ сообщило об успешном ударе по нефтеналивному терминалу, снабжавшему топливом Военно-морские силы Украины. Атака была проведена с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Помимо терминала, поражены производственные цеха, склады боеприпасов, места сборки и хранения беспилотников, а также пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Уничтожение нефтяного терминала серьезно осложняет логистику ВМС Украины, ограничивая их мобильность и оперативные возможности.
Укрепления вокруг Чернобыльской АЭС.
Испанский журналист Альберто Рохас сообщил, что ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в районе Чернобыльской АЭС, включая противотанковые заграждения («зубы дракона»), мешки с землей и другие элементы пассивной обороны. Материалы привозят из других регионов, чтобы избежать радиационного загрязнения. В зоне отчуждения замечена активность бронеавтомобилей, а военные позиции засекречены — фотографировать их запрещено.
Уничтожение танка Leopard 2A6.
ВС РФ уничтожили еще один немецкий танк LeopardФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard 2A6, принадлежавший ВСУ, в районе села Малая Корчаковка Сумской области. Операция проведена с использованием FPV-дронов «Рубикон» центром перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ. Разведка 155-й бригады морской пехоты обнаружила замаскированную машину в лесопосадке, после чего дроны нанесли серию прицельных ударов. Уничтожение подтверждено видеозаписями.
Атака дронами «Герань-3» в Одессе.
В ночь на 30 июня ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе, предположительно с использованием новых дронов «Герань-3» с турбореактивным двигателем. Издание «Военное обозрение» сообщает, что эти БПЛА развивают скорость до 600 км/ч на маршруте и до 800 км/ч при пикировании, с боевой частью около 50 кг. Взрывы также зафиксированы в Харькове, где пострадали объекты военной инфраструктуры.
Казахстан и пролеты дронов ВСУ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДрон со свастикой и раненые мирные жители: карта атак БПЛА на утро 30 июня.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Казахстан сотрудничает с Украиной, чтобы предотвратить пролеты дронов ВСУ над своей территорией. В июне было зафиксировано несколько десятков БПЛА над Западно-Казахстанской областью. Казахстан подтвердил, что не запускал эти аппараты, и работает над мерами по недопущению подобных инцидентов, что обсудили с российскими службами безопасности.
Уничтожение командного пункта ВСУ.
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт ВСУ с первого выстрела, передает Пятый канал. Получив разведданные о скоплении сил противника, артиллеристы оперативно выдвинулись на позицию, развернули боевую машину и произвели залп 220-мм реактивным снарядом на расстоянии более 30 км. Здание, где находились военнослужащие ВСУ, было полностью уничтожено.