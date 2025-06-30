Зеленский попросил Германию повлиять на Венгрию

В ЕС прошло голосование по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в объединение. Согласно официальным данным, инициативу поддержали 26 из 27 стран-членов, против высказалась только Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что его страна не поддержала решение. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступит против продления военной помощи Украине из средств Евросоюза, поскольку считает такие расходы чрезмерными для европейских налогоплательщиков.