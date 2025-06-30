Зеленский попросил Германию повлиять на Венгрию

Зеленский заявил о «недоразумениях» с официальным Будапештом.
Власти Германии должны оказать влияние на позицию Венгрии в вопросе поддержки Украины на фоне конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета против российской агрессии. Я знаю, что европейцы, лидеры Европы, очень близки к этому пакету. Я знаю, что есть некоторые пока недоразумения с официальным Будапештом», — сказал Зеленский, подчеркнув важность консолидации позиций внутри Европейского союза, передает «РБК-Украина» в своем telegram-канале.
В ЕС прошло голосование по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в объединение. Согласно официальным данным, инициативу поддержали 26 из 27 стран-членов, против высказалась только Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что его страна не поддержала решение. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступит против продления военной помощи Украине из средств Евросоюза, поскольку считает такие расходы чрезмерными для европейских налогоплательщиков.