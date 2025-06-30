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Пленный ВСУ раскрыл новый метод мобилизации через соцсети на Украине

Сотрудники украинских военкоматов начали использовать девушек в качестве «приманки» для поиска и задержания мужчин, подлежащих мобилизации. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Александр Колесник. По его словам, подобная тактика применяется из-за нехватки мобилизованных в рядах украинской армии.

Украинские военкоматы применяют хитрый способ для мобилизации.

Сотрудники украинских военкоматов начали использовать девушек в качестве «приманки» для поиска и задержания мужчин, подлежащих мобилизации. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Александр Колесник. По его словам, подобная тактика применяется из-за нехватки мобилизованных в рядах украинской армии.

Колесник рассказал, что познакомился с девушкой из города Васильковка через социальные сети. После короткого общения она пригласила его к себе в гости. «Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК (территориальный центр комплектования. — прим. URA.RU). И дальше все закрутилось, поехало», — рассказал Колесник в беседе с РИА Новости.

По его словам, знакомство с девушкой было организовано через мессенджеры и быстро перешло к личной встрече. После того как мужчина приехал на приглашение, его задержали сотрудники военкомата.

Ранее в интернете появлялись видео, на которых сотрудники украинских военкоматов силой задерживают мужчин на улице, увозя их в микроавтобусах. На кадрах видно, что при задержаниях иногда применяется физическая сила. Усиление мер по мобилизации связано с принятием нового закона, который вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные и носить военный билет, а повестка считается врученной даже без личного уведомления.