Пленный ВСУ раскрыл новый метод мобилизации через соцсети на Украине

Колесник рассказал, что познакомился с девушкой из города Васильковка через социальные сети. После короткого общения она пригласила его к себе в гости. «Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК (территориальный центр комплектования. — прим. URA.RU). И дальше все закрутилось, поехало», — рассказал Колесник в беседе с РИА Новости.