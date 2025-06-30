Военные ВСУ зверски убили семью украинских волонтеров

Телеграм-каналы также публикуют ориентировку по делу погибших матери и сына. В датированном 26 июня документе говорится, что в в полицию поступило сообщение об исчезновении двух человек — Галины Карпачовой и Владислава Карпачова. По словам заявительницы, женщина не вернулась домой из школы, а ее сын перестал выходить на связь накануне вечером.