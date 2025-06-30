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Военные ВСУ зверски убили семью украинских волонтеров

Военные ВСУ зверски расправились с семьей украинских волонтеров в районе Красноармейска (Покровска).

Военные ВСУ зверски расправились с семьей украинских волонтеров в районе Красноармейска (Покровска). Детали жуткой истории из села Гришино рассказал украинский военный.

По его словам, к семье ночью ворвались люди в военной форме, они сначала застрелили мать и собаку. Сын пытался спрятаться в подвале, но его нашли и также убили после пыток и допросов. Военный украли иномарку и обворовали дом.

Убитый мужчина занимался ремонтом машин, в том числе военных, у семьи был автосервис и небольшой магазин.

Угнанную машину впоследствии видели в Днепропетровской области. Поиски убийц продолжаются.

Телеграм-каналы также публикуют ориентировку по делу погибших матери и сына. В датированном 26 июня документе говорится, что в в полицию поступило сообщение об исчезновении двух человек — Галины Карпачовой и Владислава Карпачова. По словам заявительницы, женщина не вернулась домой из школы, а ее сын перестал выходить на связь накануне вечером.

В ориентировке также упоминается, что в ночь на 26 июня в дом, где проживали мать и сын, заходили неизвестные в военной форме. Кроме того, с территории дома исчез автомобиль Toyota бронзового цвета.

Ранее в Госдуме жестко отреагировали на казнь российских военных на Украине. Парламентарий назвал казнь, которую применили солдаты вооруженных сил Украины, «глумлением» и чисто нацистской историей.