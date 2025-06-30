Заперлась на час: В Челябинске девушка застряла в мужском туалете из-за поломки замка

«Замок действительно оказался неисправен в результате действий неизвестных лиц. Спасатели, прибывшие на место, вправили его, чтобы открыть дверь. Тем не менее, теперь он нуждается в замене. Сейчас кабина мужского туалета закрыта до установки нового замка», — говорится в сообщении администрации города.