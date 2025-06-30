Движение по БКЛ восстановили после падения человека на пути

Вечером того же дня стало известно, что на БКЛ столичного метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже в Дептрансе уточнили, что на БКЛ не было движения от станции «Мневники» до станции «Аминьевская». О состоянии упавшего на рельсы человека не сообщается.