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Движение по БКЛ восстановили после падения человека на пути

Движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) восстановили после падения человека на пути. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) восстановили после падения человека на пути. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— Движение на Большой кольцевой линии (11) в графике, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вечером того же дня стало известно, что на БКЛ столичного метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже в Дептрансе уточнили, что на БКЛ не было движения от станции «Мневники» до станции «Аминьевская». О состоянии упавшего на рельсы человека не сообщается.

В начале июня на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена также временно увеличили интервалы движения из-за человека на пути.

Причем 29 мая на том уже участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена тоже были увеличены интервалы движения по этой же причине. Однако в 07:19 движение уже находилось в графике. О судьбе упавшего человека не сообщалось.