Четверо ВСУшников получили тюремные сроки за теракты в Курской области

Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся на территорию Курской области, были приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 17 лет за совершение террористических актов. Суд признал достаточными доказательства в отношении военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады — Николая Таратуты, Владимира Захарычева, Александра Королёва и Антона Пецеры. Об этом сообщает СК РФ.