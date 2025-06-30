Суд санкционировал заочный арест экс-менеджера ЦБ Рубинова

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего топ-менеджера Центрального банка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно постановлению суда, срок ареста начнется с момента передачи Рубинова российским правоохранительным органам после экстрадиции или депортации, либо с момента его задержания на территории России.
Ранее тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Нижегородской гордумы Дмитрия Барыкина по делу о мошенничестве. Как сообщал KP.RU, Барыкина, который также является генеральным директором завода «Красный якорь», обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов в особо крупном размере.