Суд санкционировал заочный арест экс-менеджера ЦБ Рубинова

Ранее тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Нижегородской гордумы Дмитрия Барыкина по делу о мошенничестве. Как сообщал KP.RU, Барыкина, который также является генеральным директором завода «Красный якорь», обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов в особо крупном размере.