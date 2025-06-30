В Стародорожском районе при обгоне столкнулись два авто, пострадали водитель и пассажир

В этот же день около 12.00 в Дзержинском районе 49-летний минчанин, двигаясь на мотоцикле Yamaha в направлении столицы, по предварительной информации, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Водителю госпитализация не потребовалась. -0-