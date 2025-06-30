Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Стародорожском районе при обгоне столкнулись два авто, пострадали водитель и пассажир

Водитель Volkswagen Passat и 75-летняя женщина-пассажир госпитализированы.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе при обгоне столкнулись два авто, пострадали водитель и пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

29 июня около 17.55 в Стародорожском районе 68-летний местный житель на автомобиле Peugeot в сцепке с прицепом MAZ, по предварительной информации, при выполнении маневра обгона попутно двигавшегося трактора в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 73-летнего водителя. Водитель Volkswagen Passat и 75-летняя женщина-пассажир госпитализированы.

В этот же день около 12.00 в Дзержинском районе 49-летний минчанин, двигаясь на мотоцикле Yamaha в направлении столицы, по предварительной информации, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Водителю госпитализация не потребовалась. -0-