30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе при обгоне столкнулись два авто, пострадали водитель и пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
29 июня около 17.55 в Стародорожском районе 68-летний местный житель на автомобиле Peugeot в сцепке с прицепом MAZ, по предварительной информации, при выполнении маневра обгона попутно двигавшегося трактора в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 73-летнего водителя. Водитель Volkswagen Passat и 75-летняя женщина-пассажир госпитализированы.
В этот же день около 12.00 в Дзержинском районе 49-летний минчанин, двигаясь на мотоцикле Yamaha в направлении столицы, по предварительной информации, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Водителю госпитализация не потребовалась. -0-