APA: в Баку доставили тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

БАКУ, 30 июня. /ТАСС/. Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, погибших в Екатеринбурге, доставлены в Азербайджан и переданы их родственникам. Об этом сообщило агентство APA.
По данным агентства, груз с телами братьев был доставлен рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии».
Агентство сообщило, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По его данным, церемония похорон, как ожидается, состоится в понедельник в родном городе погибших — Агджабеди.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области ранее сообщили, что правоохранительные органы 27 июня пресекли деятельность этнической группировки. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. По информации СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть граждан РФ. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать.
В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.