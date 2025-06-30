В Азербайджане задержали редактора видеоагентства Ruptly

Ранее сообщалось, что силовики в Баку задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, их обвинили в том, что они являются «агентами ФСБ». Сотрудников посольства РФ не допустили к задержанным. В МВД Азербайджана подтвердили информацию о задержании нескольких человек после проведениях оперативных мероприятий в офисе агентства.