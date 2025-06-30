В Азербайджане задержали редактора видеоагентства Ruptly

В Азербайджане задержали редактора Ruptly, которая снимала на видео обыски и задержания в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан», пишет RT.
Со ссылкой на видеоагентств, телеканал сообщил, что редактор является гражданкой России и Азербайджана, она находилась в Баку с частным визитом. Известно, что по согласованию с редакцией она отправилась к зданию, где работали силовики.
«Около 16.00 (по местному времени, 15.00 по мск) она прибыла на место. Последний раз она выходила на связь в 16.20 (по местному времени, 15.20 по мск) с сообщением, что отсняла материал», — рассказал сотрудник Ruptly.
После этого она перестала выходить на связь, мать девушки подтвердила ее задержание.
Ранее сообщалось, что силовики в Баку задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, их обвинили в том, что они являются «агентами ФСБ». Сотрудников посольства РФ не допустили к задержанным. В МВД Азербайджана подтвердили информацию о задержании нескольких человек после проведениях оперативных мероприятий в офисе агентства.