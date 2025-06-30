«Просто искал подработку»: адвокат Вильяма Демчога прокомментировал его приговор

Суд вынес приговор 20-летнему Вильяму, сыну звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога. Молодого человека отправят в колонию общего режима на два года, однако его адвокат Владимир Шелупахин планирует обжаловать это решение.
Защитники утверждают, что на него свалили всю вину. Следствие не смогло найти кураторов, которые были инициаторами мошеннических схем с пожилыми людьми. Ущерб от действий Демчога-младшего составляет 1,8 миллиона рублей, хотя он был пойман только за передачу 490 тысяч, которые он выманил у пенсионера.
— Он просто искал подработку через Telegram. О том, что существует такая преступная схема, не знал, — прокомментировал решение суда Шелупахин.
Адвокат сообщил, что юноша полностью признал свою вину, возместил ущерб 82-летнему пенсионеру и принес извинения, но это не повлияло на срок наказания.
Защита Вильяма утверждает, что 20-летний юноша получил наличные — 490 тысяч рублей — от таксиста и перевел эту сумму на указанный счет, не получив своего процента.
— Откуда купюры, кому они принадлежали и как они добыты, не знал, — пояснил адвокат в интервью «Звезде».
Следствие же считает, что дроппер получил деньги безналом, затем обналичил их и передал полученную сумму, получив свою долю.
О приговоре стало известно 30 июня. Согласно материалам дела, 20-летний Вильям Демчог с помощью мессенджера присоединился к группе телефонных мошенников. Злоумышленники связались с пожилым жителем Москвы и сообщили ему, что его банковские счета якобы взломаны мошенниками.