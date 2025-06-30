«Просто искал подработку»: адвокат Вильяма Демчога прокомментировал его приговор

Защитники утверждают, что на него свалили всю вину. Следствие не смогло найти кураторов, которые были инициаторами мошеннических схем с пожилыми людьми. Ущерб от действий Демчога-младшего составляет 1,8 миллиона рублей, хотя он был пойман только за передачу 490 тысяч, которые он выманил у пенсионера.