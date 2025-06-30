В Ростове в лобовом ДТП пострадал человек

В Ростове-на-Дону произошло ДТП на перекрестке, есть пострадавший. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 30 июня около 17:00 на пересечении переулка Оренбургского и улицы Фурмановской.
По предварительным данным, 72-летний водитель Opel Mokka не уступил дорогу на знаке. Его автомобиль столкнулся с Nissan X-Trail, которым управлял 62-летний мужчина. В результате ДТП пострадал водитель «Ниссана».
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
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