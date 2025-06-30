Слишком горячее предложение: в Турции продолжаются лесные пожары — что делать туристам

Одно из самых популярных туристических летних направлений для россиян — Турция. В этом году побережье Эгейского моря не то, что не радует, но и пугает огненной стеной, пишет NEWS.RU.
Все дело в лесных пожарах, которые охватили популярные турецкие курорты. Основной огонь разгорается между районами Мендерес и Сеферихисар. Рейсы из Измира приостановили до улучшения ситуации. Местным жителям, естественно, тоже досталось — была проведена эвакуация в некоторых районах.
В Измире, Биледжике и Хатае эвакуировали больше 50000. По сообщениям, поступающим из Турции, хуже всего побережью Эгейского моря, властям пришлось подключить авиацию для тушения природных пожаров. На земле в это время работают больше тысячи человек. Как говорят очевидцы, пожарным на месте помогают волонтеры.
При этом лесные пожары — не новость для этих мест, а значит отменять отпуск не стоит. В разговоре с NEWS.RU местная жительница рассказала: «У нас раскаленный воздух, давно нет дождей, все высохло. Плюс стеклянный мусор в лесу работает как линза и может поджигать траву. А сегодня еще сильный ветер, это страшно. Если что будет распространяться, то мгновенно. Гибнут редкие леса, дома у людей, животные».
Туроператоры также успокаивают будущих отпускников — главное, выбрать правильное направление. В агентствах рекомендуют выбрать соседние регионы, например, Кушадасы (это в 63 км. от Измира).
Что касается рейсов в Турцию, отмен не наблюдается, да и спрос на данный момент не падает. Туроператоры отмечают, что пожары чаще всего происходят в непопулярных у туристов местах, а потому на качестве отдыха природные события не скажутся, если заранее продумать маршрут с учетом происходящего.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поясняет: «На Измир приходится не более 5% запросов туристических поездок в Турцию. Фактически они планируются в обычном режиме. Спрос высокий. Турция занимает первое место среди всех зарубежных направлений выездного туризма. Большинство наших отдыхающих путешествуют в Анталью, Аланью, Бодрум, Даламан. Здесь нет пожаров и каких-либо рекомендаций или предупреждений».
Также эксперт отметил, что эвакуация проводилась в отдаленных деревнях, инфраструктура в Измире не пострадала.