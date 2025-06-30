Слишком горячее предложение: в Турции продолжаются лесные пожары — что делать туристам

При этом лесные пожары — не новость для этих мест, а значит отменять отпуск не стоит. В разговоре с NEWS.RU местная жительница рассказала: «У нас раскаленный воздух, давно нет дождей, все высохло. Плюс стеклянный мусор в лесу работает как линза и может поджигать траву. А сегодня еще сильный ветер, это страшно. Если что будет распространяться, то мгновенно. Гибнут редкие леса, дома у людей, животные».