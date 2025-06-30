Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР.
Территория Луганской Народной Республики полностью перешла под контроль России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала. По его словам, доклад об освобождении 100% территории был получен два дня назад.
«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, [на ] 100%», — заявил Пасечник в эфире телеканала. Глава ЛНР отметил, что это событие стало результатом совместных действий военных подразделений и других структур.
Он также подчеркнул, что теперь на освобожденной территории будут усиливать меры безопасности и начнется восстановление инфраструктуры. По словам Пасечника, местные органы власти уже разрабатывают планы по восстановлению мирной жизни и оказанию необходимой помощи жителям.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободив населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, вытеснили подразделения ВСУ с участка, расположенного между реками Волчья и Мокрые Ялы. Согласно предоставленной информации, российские военные установили контроль над селом Запорожье и совершили продвижение в направлении Ялты. После этого штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады обеспечили освобождение Червоной Зирки. В результате данных действий группировка «Восток» взяла под полный контроль территорию между реками Волчья и Мокрые Ялы, напоминает телеканал 360.