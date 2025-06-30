Ранее стало известно, что ВС РФ освободив населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, вытеснили подразделения ВСУ с участка, расположенного между реками Волчья и Мокрые Ялы. Согласно предоставленной информации, российские военные установили контроль над селом Запорожье и совершили продвижение в направлении Ялты. После этого штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады обеспечили освобождение Червоной Зирки. В результате данных действий группировка «Восток» взяла под полный контроль территорию между реками Волчья и Мокрые Ялы, напоминает телеканал 360.