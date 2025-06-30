В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

Дрон атаковал машину во время ее движения.
В Ракитянском районе Белгородской области беспилотный летательный аппарат из Украины совершил атаку на легковой автомобиль во время его движения. В результате происшествия водитель транспортного средства получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района движущийся легковой автомобиль атакован дроном. Ранен водитель. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Глава региона сообщил, что пострадавшему была предоставлена необходимая медицинская помощь, после чего он будет проходить дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Также губернатор отметил, что транспортное средство получило повреждения.
Ранее в Белгородской области беспилотный летательный аппарат также атаковал автомобиль, в результате чего два человека получили ранения. За ночь 29 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом написал телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Минобороны.