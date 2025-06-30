В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

Ранее в Белгородской области беспилотный летательный аппарат также атаковал автомобиль, в результате чего два человека получили ранения. За ночь 29 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом написал телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Минобороны.