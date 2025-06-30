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Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество

Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова за мошенничество.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича», — сказали в суде.

Там добавили, что ему заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Сам он объявлен в международный розыск.