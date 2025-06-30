Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество

Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Сам он объявлен в международный розыск.