Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали за мошенничество

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича», — сказали в суде.
Там добавили, что ему заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Сам он объявлен в международный розыск.