На Украине в Николаевской области прогремел взрыв, это произошло вечером, сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, пишет РИА Новости.
«В Снигиревском районе был слышен взрыв», — приводит агентство слова Ивана Кухты.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее 30 июня сообщалось, что в Харькове произошел взрыв. В области объявили тревогу с воздуха.
При этом накануне стало известно, что во Львове, Николаеве и Кременчуге прогремелы взрывы. Уточнялось, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.