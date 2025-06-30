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В Николаевской области прогремел взрыв

В Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

На Украине в Николаевской области прогремел взрыв, это произошло вечером, сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, пишет РИА Новости.

«В Снигиревском районе был слышен взрыв», — приводит агентство слова Ивана Кухты.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее 30 июня сообщалось, что в Харькове произошел взрыв. В области объявили тревогу с воздуха.

При этом накануне стало известно, что во Львове, Николаеве и Кременчуге прогремелы взрывы. Уточнялось, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.