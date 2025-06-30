Мощные взрывы прогремели в небе над центром Донецка

Вечером того же дня воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении — перекрыть газ и воду, отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.