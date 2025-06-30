Мощные взрывы прогремели в небе над центром Донецка

В небе над центром Донецка прогремели мощные взрывы. Предположительно, отработала система противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время уточняется информация о возможных разрушениях. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
РИА Новости сообщает, что после взрыва в центре города погибла как минимум одна женщина.
Вечером того же дня воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении — перекрыть газ и воду, отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.