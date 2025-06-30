В ФРГ женщина убила новорожденную дочь и спрятала ее в морозилке

Немецкие правоохранители задержали в городе Херинген (федеральная земля Гессен) женщину, которая, по их версии, убила свою новорожденную дочь и замуровала в морозильной камере, пишет Bild.
Тело младенца они нашли в морозильной камере, куда его могли поместить, предположительно, в период с начала 2022 года по весну 2024 года. По данным следствия, девочка скончалась вскоре после рождения от удара по голове тупым предметом. По версии полиции, 35-летняя мать ребенка завернула тело дочери в хозяйственную сумку и спрятала его в морозильнике.
Правоохранители также задержали ее 40-летнего сожителя, однако затем отпустили, так как не нашли доказательств его причастности к преступлению.
По данным журналистов, женщина имеет польское происхождение, у нее есть две дочери 10 и 14 лет.
Ранее сообщалось, что работники мусороперерабатывающего завода в испанском Мадриде обнаружили обезглавленное и расчленённое тело новорожденной девочки.