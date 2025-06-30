В ФРГ женщина убила новорожденную дочь и спрятала ее в морозилке

Тело младенца они нашли в морозильной камере, куда его могли поместить, предположительно, в период с начала 2022 года по весну 2024 года. По данным следствия, девочка скончалась вскоре после рождения от удара по голове тупым предметом. По версии полиции, 35-летняя мать ребенка завернула тело дочери в хозяйственную сумку и спрятала его в морозильнике.