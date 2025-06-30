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В ФРГ женщина убила новорожденную дочь и спрятала ее в морозилке

По версии полиции, ребенок погиб от удара по голове.

Источник: Аргументы и факты

Немецкие правоохранители задержали в городе Херинген (федеральная земля Гессен) женщину, которая, по их версии, убила свою новорожденную дочь и замуровала в морозильной камере, пишет Bild.

Тело младенца они нашли в морозильной камере, куда его могли поместить, предположительно, в период с начала 2022 года по весну 2024 года. По данным следствия, девочка скончалась вскоре после рождения от удара по голове тупым предметом. По версии полиции, 35-летняя мать ребенка завернула тело дочери в хозяйственную сумку и спрятала его в морозильнике.

Правоохранители также задержали ее 40-летнего сожителя, однако затем отпустили, так как не нашли доказательств его причастности к преступлению.

По данным журналистов, женщина имеет польское происхождение, у нее есть две дочери 10 и 14 лет.

Ранее сообщалось, что работники мусороперерабатывающего завода в испанском Мадриде обнаружили обезглавленное и расчленённое тело новорожденной девочки.