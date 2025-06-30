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Пожар от свечи: работники МЧС спасли женщину с двумя детьми в Минске

Сегодня в 14.12 на линию 112 поступило сообщение о дыме из квартиры по ул. Матусевича. Когда спасатели прибыли на место вызова, они увидели дым из окна квартиры на втором этаже.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли женщину с двумя детьми. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 14.12 на линию 112 поступило сообщение о дыме из квартиры по ул. Матусевича. Когда спасатели прибыли на место вызова, они увидели дым из окна квартиры на втором этаже.

Выяснилось, что в жилой комнате произошло загорание имущества. Из-за сильного задымления создалась угроза жильцам соседней квартиры, из которой работники МЧС спасли женщину с двумя детьми. Спасенных осмотрели медики, а затем госпитализировали. Причина происшествия — оставленная без присмотра свеча. -0-