Пожар от свечи: работники МЧС спасли женщину с двумя детьми в Минске

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли женщину с двумя детьми. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 14.12 на линию 112 поступило сообщение о дыме из квартиры по ул. Матусевича. Когда спасатели прибыли на место вызова, они увидели дым из окна квартиры на втором этаже.
Выяснилось, что в жилой комнате произошло загорание имущества. Из-за сильного задымления создалась угроза жильцам соседней квартиры, из которой работники МЧС спасли женщину с двумя детьми. Спасенных осмотрели медики, а затем госпитализировали. Причина происшествия — оставленная без присмотра свеча. -0-