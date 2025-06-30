ВСУ ударили по рынку в центре Донецка

Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в торговых рядах, а медики оказывают помощь пострадавшим. Официальные данные о числе раненых уточняются. Власти города пока не комментировали инцидент.