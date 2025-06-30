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ВСУ ударили по рынку в центре Донецка

В результате удара Вооруженных сил Украины по центру Донецка 30 июня загорелись торговые ряды рынка «Сокол», как сообщает корреспондент с места событий. По предварительным данным, в ходе атаки погибла по меньшей мере одна женщина.

Одна женщина погибла при атаке ВСУ.

В результате удара Вооруженных сил Украины по центру Донецка 30 июня загорелись торговые ряды рынка «Сокол», как сообщает корреспондент с места событий. По предварительным данным, в ходе атаки погибла по меньшей мере одна женщина.

По информации корреспондента, пожар вспыхнул сразу после обстрела: «После удара ВСУ по району рынка “Сокол” в центре Донецка началось возгорание торговых рядов. По меньшей мере одна женщина погибла», — пишет РИА Новости.

Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в торговых рядах, а медики оказывают помощь пострадавшим. Официальные данные о числе раненых уточняются. Власти города пока не комментировали инцидент.