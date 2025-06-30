Суд арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова за мошенничество

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест экс-менеджера Центрального банка России Дмитрия Рубинова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича», — уточнили в суде.
Рубинову заочно предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Отсчет срока содержания под стражей начнется с момента передачи бывшего топ-менеджера правоохранительным органам в случае его экстрадиции или депортации в Россию, или с момента его задержания на территории РФ.
Он объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что сын актера Вадима Демчога из «Интернов» получил два года колонии за мошенничество.