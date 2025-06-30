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Суд арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова за мошенничество

Бывшего функционера ЦБ Дмитрия Рубинова объявили в международный розыск.

Источник: Аргументы и факты

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест экс-менеджера Центрального банка России Дмитрия Рубинова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича», — уточнили в суде.

Рубинову заочно предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отсчет срока содержания под стражей начнется с момента передачи бывшего топ-менеджера правоохранительным органам в случае его экстрадиции или депортации в Россию, или с момента его задержания на территории РФ.

Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что сын актера Вадима Демчога из «Интернов» получил два года колонии за мошенничество.