Семья в Индии потеряла двух дочерей при одинаковых несчастных случаях

Начальник полицейского участка Дадхи Манодж Сингх сообщил, что семья не обратилась в полицию, и похороны состоялись на следующий день. После была проведена проверка, подтвердившая, что произошедшее не связано с уголовным правонарушением. По данным правоохранителей, в той же семье два года назад при схожих обстоятельствах погибла старшая сестра девочки.