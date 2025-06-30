APA: тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку

Напомним, в СУ СКР по Свердловской области сообщили о задержании участников ОПГ в Екатеринбурге по делу об убийствах прошлых лет. По данным следователей, речь идет об «этнической преступной группе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подозреваемые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана.