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APA: тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку

Азербайджан заявил о планах провести собственную экспертизу тел погибших в РФ.

Источник: Аргументы и факты

В Азербайджан доставили тела погибших в Екатеринбурге Зияддина и Гусейна Сафаровых, фигурантов дела об убийствах на Урале в 2001, 2010 и 2011 годах, передает агентство APA.

Сообщается, что тела уже передали родственникам, в скором времени специалисты проведут их судебно-медицинскую экспертизу. Похороны погибших, вероятно, пройдут 1 июля их родном городе Агджабеди.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана заявили о намерении провести собственную экспертизу тел двух фигурантов уголовного дела об убийствах в Екатеринбурге.

Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко сообщила, что, по предварительным данным, один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются.

Напомним, в СУ СКР по Свердловской области сообщили о задержании участников ОПГ в Екатеринбурге по делу об убийствах прошлых лет. По данным следователей, речь идет об «этнической преступной группе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подозреваемые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана.

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