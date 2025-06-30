Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропорту Астрахани

В аэропорту Астрахани Нариманово ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Астрахань, — говорится в его Telegram-канале.
25 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова.
24 июня в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. В 03:21 того же дня стало известно, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.
Несмотря на периодическое введение ограничений на прием и выпуск судов, многие авиаперевозчики возобновляют авиасообщение с РФ. Так, авиакомпания «Туркменские авиалинии» объявила о возобновлении рейсов в Россию с 1 мая.