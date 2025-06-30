В Донецке из-за удара ВСУ погиб человек

Ранее, в ночь на 17 июня, Донецк уже подвергался массированному обстрелу: тогда в Ленинском районе города прогремели десятки взрывов, работали системы ПВО, пострадали 14 мирных жителей, а один из жилых домов был полностью уничтожен. По данным источников, тогда использовались ракетные системы HIMARS.