Мотоциклист и его пассажир пострадали в результате ДТП в Минске

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в результате ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Минского облисполкома.
По предварительной информации, 30 июня около 19.30 на площади Бангалор произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Водитель и пассажир мотоцикла с телесными повреждениями доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа. -0-