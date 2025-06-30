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Мотоциклист и его пассажир пострадали в результате ДТП в Минске

По предварительной информации, 30 июня около 19.30 на площади Бангалор произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в результате ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, 30 июня около 19.30 на площади Бангалор произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Водитель и пассажир мотоцикла с телесными повреждениями доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа. -0-