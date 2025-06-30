В Сети появилось видео последствий ударов ВСУ по центру Донецка

Последствия обстрела. Видео © Telegram / Типичный Донецк.
Снаряды попали по торговым павильонам в Кировском районе, что привело к возгоранию и разрушению соседних сооружений. Глава города Алексей Кулемзин подтвердил факт атаки в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Донецк попал под интенсивный обстрел Вооружённых сил Украины. В городе слышны многочисленные взрывы, в нескольких районах зафиксированы возгорания. По словам местных жителей, обстрел проводился с применением крылатых ракет Storm Shadow и ударных БПЛА.
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