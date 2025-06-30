ВСУ нанесли удар по Донецку: горит рынок, есть жертвы. Онлайн-трансляция

ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому району, расположенному в центральной части Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости с места происшествия. В результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина. Повреждения зафиксированы в ряде зданий. На территории городского рынка вспыхнул пожар — огнем охвачены торговые павильоны. Оперативные службы сообщили, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow, передает ТАСС.