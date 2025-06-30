ВСУ нанесли удар по Донецку: горит рынок, есть жертвы. Онлайн-трансляция

Украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow.
ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому району, расположенному в центральной части Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости с места происшествия. В результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина. Повреждения зафиксированы в ряде зданий. На территории городского рынка вспыхнул пожар — огнем охвачены торговые павильоны. Оперативные службы сообщили, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow, передает ТАСС.
По предварительным данным, пострадали не менее пяти автомобилей, принадлежащих гражданским лицам. URA.RU освещает инцидент в своей онлайн-трансляции.
01:11 Мэр Донецка Алексей Кулемзин в 21:49 мск сообщил, что город находится под обстрелом. Он призвал жителей спрятаться в укрытиях.
01:58 Один человек погиб, еще двое, включая подростка, ранены при атаке ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в telegram-канале.