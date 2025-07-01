В Калининграде детская коляска упала в автобусе, ребёнок получил травмы

В Калининграде сотрудники Госавтоинспекции проверяют инцидент с падением детской коляски в автобусе. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
По оперативной информации происшествие случилось в 16:00 около дома № 66 на ул. Космонавта Леонова. «Водитель 1978 года рождения, управляя автобусом “МАЗ”, при заезде на остановочный пункт допустил падение в салоне коляски с малолетним 2022 года рождения.
В результате дорожного происшествия ребёнок получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Калининграде 73-летняя пенсионерка упала в пассажирском автобусе «МАЗ».