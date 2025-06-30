Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили в Баку

Тела двух азербайджанцев, умерших в Екатеринбурге, доставлены самолетом в Баку.
Тела двух граждан Азербайджана, Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые фигурировали в резонансном уголовном деле об убийствах в Екатеринбурге, были доставлены в Баку. Об этом сообщает азербайджанский портал Axar.az со ссылкой на источники.
«Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева в 20.30 по бакинскому времени (19.30 мск). Тела уже переданы родственникам. Тела братьев хранились в морге бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Ранее власти Азербайджана сообщили о намерении провести повторную судебно-медицинскую экспертизу тел Зияддина и Гусейна Сафаровых, фигурировавших в уголовном деле об убийствах в Екатеринбурге. СУ СК России по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы, среди которых были и погибшие братья.