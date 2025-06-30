Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили в Баку

Тела двух граждан Азербайджана, Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые фигурировали в резонансном уголовном деле об убийствах в Екатеринбурге, были доставлены в Баку. Об этом сообщает азербайджанский портал Axar.az со ссылкой на источники.