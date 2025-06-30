Донецк подвергся атаке ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Донецк, используя британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в оперативных службах региона.
— ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «ВМ») пытались атаковать город Донецк ракетами Storm Shadow. Информация о повреждениях уточняется, — цитирует сообщение оперативных служб ТАСС.
Военный корреспондент Евгений Быковский сообщил, что ракеты Storm Shadow были запущены по центру Донецка. Он предположил, что одна из ракет могла попасть в торговые ряды в Ворошиловском районе города, где сейчас работают сотрудники МЧС, тушащие пожар. Также стало известно, что во время атаки погибла мирная жительница, проходившая мимо, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в небе над центром Донецка прогремели мощные взрывы. Предположительно, отработала система противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время уточняется информация о возможных разрушениях.