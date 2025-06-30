Донецк подвергся атаке ракетами Storm Shadow

Военный корреспондент Евгений Быковский сообщил, что ракеты Storm Shadow были запущены по центру Донецка. Он предположил, что одна из ракет могла попасть в торговые ряды в Ворошиловском районе города, где сейчас работают сотрудники МЧС, тушащие пожар. Также стало известно, что во время атаки погибла мирная жительница, проходившая мимо, передает РЕН ТВ.