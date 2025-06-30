Келлог призвал Россию к мирному соглашению с Украиной

«Заявления России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, необоснованны. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в деле прекращения войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. Россия не может продолжать тянуть время», — написал Келлог.