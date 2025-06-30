Вашингтон требует от Москвы прекращения огня и переговоров.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг обвинения в затягивании мирных переговоров по Украине со стороны США и Киева, возложив ответственность за отсутствие прогресса на Россию. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.
«Заявления России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, необоснованны. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в деле прекращения войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. Россия не может продолжать тянуть время», — написал Келлог.
По словам спецпосланника, администрация Трампа активно выступает за скорейшее урегулирование конфликта и призывает к прямому диалогу между всеми сторонами. Келлог также подчеркнул, что США не только не препятствуют мирному процессу, но и настаивают на немедленных шагах по достижению перемирия.
Принудить Россию к переговорам с помощью силы невозможно; убедить ее можно лишь посредством аргументированной позиции и логических доводов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал планы европейских стран по введению очередного пакета санкций. По его словам, Запад, скорее всего, примет новые экономические меры против России.
Официальный представитель Кремля охарактеризовал санкции как инструмент с двусторонним эффектом, который способен нанести ущерб не только объекту, но и инициатору ограничений. Песков подчеркнул, что чем жестче принимаемые меры, тем больше негативных последствий ожидает самих европейских инициаторов, напоминает телеканал 360.