В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

На Черноморском побережье Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Оперативные службы региона в понедельник, 30 июня, оповестили жителей о необходимости укрыться в помещениях и соблюдать меры предосторожности.
— Внимание! Ракетная опасность. Зона: Черноморское побережье Краснодарского края! Укройтесь в помещении, — говорится в сообщении.
Жителям настоятельно рекомендовали не подходить к окнам и не выходить на улицу. В случае нахождения в транспорте или на улице следует покинуть средство передвижения и укрыться в ближайшем укрытии.
Также необходимо помнить о мерах безопасности при обнаружении обломков и поражающих элементов, которые могут быть обработаны отравляющими веществами. В таком случае, не следует прикасаться к ним, а необходимо позвонить по номеру 112 и ожидать прибытия экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в небе над центром Донецка прогремели мощные взрывы. Предположительно, отработала система противовоздушной обороны (ПВО).