В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

Также необходимо помнить о мерах безопасности при обнаружении обломков и поражающих элементов, которые могут быть обработаны отравляющими веществами. В таком случае, не следует прикасаться к ним, а необходимо позвонить по номеру 112 и ожидать прибытия экстренных служб.