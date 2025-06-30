Стали известны детали атаки ВСУ на Донецк

По словам Пушилина, около 21:00 (мск) украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. «К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — заявил глава республики. Он добавил, что на месте атаки возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры: торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия происшествия, более точная информация о разрушениях будет предоставлена после завершения работ.