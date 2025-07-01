В Индии две сестры в одной семье погибли в кипящем чане с нутом с разницей в два года

Начальник полицейского участка Дадхи Манодж Сингх сообщил, что семья не обращалась в полицию, а похороны состоялись на следующий день. Проверка подтвердила, что происшествие не связано с уголовным преступлением. По данным правоохранителей, два года назад при схожих обстоятельствах погибла старшая сестра этой девочки.