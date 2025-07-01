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В Индии две сестры в одной семье погибли в кипящем чане с нутом с разницей в два года

В округе Сонбхадра в индийском штате Уттар-Прадеш произошла трагедия: полуторагодовалая девочка погибла, упав в котёл с кипящим нутом.

В округе Сонбхадра в индийском штате Уттар-Прадеш произошла трагедия: полуторагодовалая девочка погибла, упав в котёл с кипящим нутом. Ранее похожий несчастный случай случился с её старшей сестрой, сообщает агентство PTI.

Отец детей, Шайлендра, занимается уличной торговлей едой. Во время приготовления пищи он ненадолго оставил ребёнка без присмотра. Пострадавшую доставили в больницу и затем перевели в другое медицинское учреждение, но спасти девочку не удалось — у неё были зафиксированы смертельные ожоги.

Начальник полицейского участка Дадхи Манодж Сингх сообщил, что семья не обращалась в полицию, а похороны состоялись на следующий день. Проверка подтвердила, что происшествие не связано с уголовным преступлением. По данным правоохранителей, два года назад при схожих обстоятельствах погибла старшая сестра этой девочки.

Ранее 18 человек погибли на железнодорожном вокзале в давке в Индии.