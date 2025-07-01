Пушилин: при ракетной атаке ВСУ по Донецку погиб один человек

Жертвой ракетного удара Вооружённых сил Украины по Донецку стала женщина, проинформировал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Кроме того, по его словам, ещё два человека, в том числе подросток, получили травмы.
«Противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — написал Пушилин в Telegram.
Он также сообщил, что повреждения получили строения, в том числе здание банка и торговые павильоны.
«Торговые павильоны рынка “Сокол”, центральный универмаг, банк. На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации продолжаются, более точная информация будет после их завершения», — говорится в публикации.
По данным СМИ, ВСУ при атаке на Донецк использовали британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow.